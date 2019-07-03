Нальчик, , 10:27 — REGNUM

Центр временного содержания иностранных граждан открылся в Кабардино-Балкарии. В нем созданы все условия для временного пребывания мигрантов. Центр расположен в поселке Кашхатау Черекского района и может принять одновременно 35 человек, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе МВД по региону.

В ходе открытия здания центра руководство МВД отметило, что необходимость в таком учреждении давно назрела. На его возведение ушло три года. Качеством строительных работ участники торжественной церемонии остались довольны.

В центре имеются полностью оборудованные для комфортного проживания помещения, необходимое медицинское оборудование, система слежения, оборудована также площадка для игровых видов спорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Кабардино-Балкарии заявляли о планах на возведение Центра временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации, еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что он появится уже в начале 2014 года в селе Придорожное Прохладненского района.

Под создание спецучреждения правительство Кабардино-Балкарии определило здание бывшего детского сада. На реконструкцию было выделено из республиканского бюджета 6,5 млн рублей.