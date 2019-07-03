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Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на реальном наказании виновных за недостаточность мер по предупреждению ЧС в Иркутске, он также призвал проверить гидротехнические сооружения по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM3 июля.

«За прокурорскими проверками должно следовать реальное наказание виновных в бездействии и халатности. Если не принимать жестких мер реагирования, трагедии с человеческими потерями будут повторяться», — сказал Миронов.

По его мнению, отдельных проверок требует ситуация с гидротехническими сооружениями — как в зоне бедствия, так и в масштабах страны.

«Регулярные ЧП доказывают, что на федеральном уровне необходим мониторинг и модернизация всех гидротехнических сооружений в стране и сопутствующей инфраструктуры. Начиная от плотин, многие из которых строились еще в советское время, и заканчивая банальными «ливневками». С последними тоже не все гладко, что доказывает недавний потоп в районе аэропорта «Шереметьево», — заявил Миронов.

В результате паводка в Иркутской области, начавшегося 25 июня, пострадали десятки населенных пунктов. По последним данным, 18 человек погибли, более 200 госпитализированы.

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