Великий Новгород, , 10:07 — REGNUM

В Новгородской области почтальоны, получившие навыки оказания первой медицинской помощи, спасли более 20 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сообщила директор Новгородского филиала «Почты России» Татьяна Степанова.

«Мы обучили в прошлом году наших почтальонов навыкам первой помощи. И благодаря им уже более 20 человек удалось спасти». Татьяна Степанова

Проект «Приближая заботу» Почта России реализует совместно с министерством здравоохранения Новгородской области. В рамках проекта почтальоны передают информацию сельским фельдшерам, а при необходимости вызывают скорую помощь.

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В Поддорском районе Новгородской области почтальоны провели анкетирование, опросив более 100 жителей деревень, отдалённых от фельдшерско-акушерских пунктов. Полученные данные изучают медицинские специалисты.

«Это не медицинское исследование, это постановка предварительного диагноза. Специалисты сейчас анализируют полученные данные, выявляется риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк. По её словам, при необходимости участникам анкетирования будет назначено дополнительное обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почтальоны, выступающие помощниками сельских фельдшеров, — новгородское «ноу-хау». Проект реализуется с 2018 года. Почтальоны, прошедшие курс обучения, общаются с людьми, заполняя на основе их ответов медицинскую анкету. Могут измерить артериальное давление и провести другие простые медицинские манипуляции, а также получили право по заявке доставлять жителям лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

Напомним, ранее прокуратура региона установила, что отдалённым деревням Новгородской области не хватает ФАПов.

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