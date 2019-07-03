Омск, , 10:06 — REGNUM

Всего финансирование на эти цели получат восемь российских регионов — почти 115 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил Омской области средства на развитие паллиативной медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, всего Минздраву РФ на эти цели для восьми регионов выделено почти 115 млн рублей, в том числе Омская область получит 7,7 млн.

Уточняется, что средства выделяются на обезболивающие, организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи, обеспечение специализированных медучреждений медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.

В субъектах РФ предполагается обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2019 году. Также специализированные учреждения планируют полностью обеспечить медизделиями, нуждающихся в паллиативной медпомощи на дому — медизделиями для ИВЛ.

Напомним, помимо Омской области, средства на развитие паллиативной медицинской помощи получат Московская область (37,7 млн), Пермский край (33,4 млн), Тверская область (16,6 млн), Удмуртия (8,6 млн), Алтайский край (5,5 млн), Костромская область (3 млн), Ульяновская область (2,2 млн).