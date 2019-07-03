Морогоро, Танзания, , 09:54 — REGNUM

В деревне Камбала области Морогоро в Танзании планируют воздвигнуть монумент в память о столкновениях скотоводов и земледельцев, передает газета Mtanzania.

Губернатор области Морогоро Стивен Кебве заявил об этом в понедельник, 1 июля, на конференции, посвященной сохранению мира и порядка. Он добавил, что администрация области намеревается почтить память всех погибших в результате столкновений, а также всех, кто потерял имущество или остался инвалидом.

«Это решение было принято в связи с полным прекращением межплеменных столкновений, с начала 2016 года сообщений о конфликтах между двумя этносами не поступало, сейчас оба племени живут, полагаясь друг на друга, во многом благодаря реализации плана о землепользовании», — заявил Кебве.

«Это будет памятью наших соотечественников, погибших во время столкновений земледельцев и скотоводов, пусть монумент станет символом того, что война завершилась, давайте все вместе провозгласим свободу от войн», — сказал губернатор.