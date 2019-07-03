Томск, , 09:51 — REGNUM

Студенты из Ганы, Нигерии и Египта войдут в первый набор обучающихся ядерной медицине в Томском политехническом университете (ТПУ). Об этом 3 июля сообщает пресс-служба вуза.

Иностранные студенты приедут в Томск изучать производство радиофармпрепаратов, радиотерапию и радиодиагностику. Занятия для них будут проводиться на действующем атомном объекте — единственном действующем вузовском ядерном реакторе в России.

«Раньше иностранцы у нас учились только по профилю, связанным с управлением ядерным реактором. Учебный год для этих первопроходцев прошел успешно, и теперь мы готовы принять больше иностранцев», — объяснил директор Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Олег Долматов.

Он добавил, что указанные страны в настоящее время испытывают колоссальную потребность в специалистах в области радиотерапии, диагностики и производства радионуклидов медицинского назначения. Обучение студентов будет проходить в смешанных группах вместе с российскими студентами.

Ранее в Томском политехе сообщали о готовности принять на пилотный курс до 50 студентов из Монголии. В течение года они готовились к поступлению в ТПУ по учебникам, изданным преподавателями университета.

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