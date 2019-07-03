Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM

В Екатеринбурге уже идут работы по строительству новой мечети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вопрос разбирался на совещании вице-губернатора Сергея Бидонько с представителями Духовного управления мусульман Свердловской области «Уральский Мухтасибат».

Под мечеть выделят участок в 1,5 га на Сортировке, на улице Строителей. Уже сейчас на месте выбрано временное помещение, где представители уммы могли бы молиться, пока основное здание не будет построено. Сейчас завершаются юридические процедуры по земле, далее предстоят публичные слушания по изменению статуса участка, провести встречу по градостроительным поправкам, после чего городская дума должна будет самостоятельно утвердить изменения.

Напомним, вопрос о новой мечети циркулирует в Екатеринбурге уже более десяти лет. Еще при губернаторе Эдуарде Росселе обсуждалась идея создания соборной мечети, однако проект завис на долгое время.

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