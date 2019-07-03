Москва, , 09:38 — REGNUM

Народная артистка России Алла Пугачёва не только заслужила право выезжать на перрон, её должны носить на руках. Об этом заявил певец Филипп Киркоров, комментируя реакцию на прибытие Пугачёвой на Рижский вокзал, передает телеканал «Звезда».

"Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить!» — сказал Киркоров.

Певца возмутило обсуждение инцидента. Говорить о подобном — некрасиво, отметил он. Бывший супруг Пугачевой напомнил, что она — женщина и суперзвезда, которая заслужила особое отношение своим трудом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась запись прибытия Пугачёвой к поезду на Рижском вокзале. Автомобиль заехал на техническую платформу и подвез певицу прямо к вагону. Запись стала поводом для дискуссии, а РЖД пообещала проверить действия сотрудников вокзала, допустивших проезд автомобиля по площадке для спецтехники.

Подробности: Почему Алла Пугачёва приехала на перрон на автомобиле?