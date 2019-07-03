Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:32 — REGNUM

В истории с Ледовым дворцом в городе Ноябрьске (ЯНАО) поставлена точка. Вместо него собираются построить большую спортивную площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Варианты благоустройства спортивной площадки Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

Напомним, здание ледового дворца в Ноябрьске построили в 1994 году. После 10 лет эксплуатации здание стало разрушаться, его состояние было признано специалистами аварийным. Власти города решили реконструировать крупный спортивный объект. Но на протяжении 10 лет с капитальным ремонтом дворца не складывалось по ряду причин. В 2017 году было получено заключение о техническом состоянии здания Ледового дворца — оно не подлежит реконструкции. В 2018 году начался демонтаж здания. Что примечательно, городские власти предусматривали на эти цели 12 млн рублей. По результатам торгов дворец снесли за 2,6 млн рублей.

К 1 июля 2019 года подрядчик закончил работы по демонтажу и уборке площадки. Есть несколько вариантов благоустройства этой территории. Предлагается здесь сделать большую спортивную площадку. Общественные слушания по благоустройству освободившейся территории намечены на 4 июля.

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