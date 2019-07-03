Москва, , 09:28 — REGNUM

Жители Москвы выберут самый лучший совет по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Голосование началось на портале «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра столицы.

Победитель голосования получит специальный приз конкурса «ЕГЭ на 100». Конкурс стартовал в начале февраля 2019 года в Москве.

Цель — собрать полезные советы, которые помогут школьникам справиться с итоговой аттестацией и получить высший балл на ЕГЭ. В конкурсе приняли участие более 2 тыс. учителей и школьников.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что предварительный анализ результатов ЕГЭ в 2019 году не продемонстрировал никаких аномалий.

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