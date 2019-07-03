Дзержинск, Нижегородская область, , 09:28 — REGNUM

Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов предложило жителям региона принять участие в определении дальнейшей судьбы бывшего шламонакопителя «Белое море», который ликвидируют в Дзержинске с привлечением федеральных средств и современных технологий. До 1 августа 2019 года ведомство будет принимать предложения, а в сентябре вынесет их на общественные обсуждения. Министерство среди прочего предлагает создать на месте бывшего шламонакопителя поле для гольфа, съемочную площадку или музей. Участники обсуждения смогут выдвинуть и собственную инициативу. Приём заявок начат на официальной странице министерства в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Нижегородской области реализуется «пилотный проект» по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Все участники федеральной программы расположены в Дзержинске — полигон ТБО «Игумново», свалка химических отходов «Черная дыра» и шламонакопитель «Белое море». Завершить работы по всем планируется не позднее апреля 2020 года. Для ликвидации используются современные технологии. Средства регион получил в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. Только в апреле 2018 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 3,3 млрд рублей.

На бывшем полигоне для складирования шлама производств бывшего завода «Капролактам» — «Белое море» используют технологию обезвреживания, что позволит на его месте создать что-то новое и более полезное для области.

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Минэкологии региона заранее решило собрать заявки от жителей о том, чему быть на «Белом море».

«Работы по рекультивации шламонакопителя «Белое море» перешли в финальную стадию! Почти закончена укладка геосинтетических материалов, рекультивационный «пирог» отсыпают растительным грунтом и закрывают «одеялом» из биоматов, — говорится в сообщении ведомства в группе соцсетей. — Встаёт вопрос — что дальше делать с этой большой зеленой лужайкой. И это, считают в правительстве Нижегородской области, должны решать жители региона. Мы объявляем о старте сбора идей и предложений».

Принимать предложения будут до 1 августа 2019 года, после чего их оценит экспертная комиссия в составе специалистов министерства, общественников. В сентябре по окончательному списку пройдут общественные обсуждения.

Министерство предложило и собственные варианты — поле для гольфа, съёмочная площадка, музей, площадка для фестивалей. Пока лидирует последний вариант.

Жители пока неактивно участвуют в обсуждении, но критика уже звучит: «Посадить лес, парк. Хоть воздух очищать будет, почему нет такого варианта, вы минэкологии или минкультуры? Не в ту степь вас понесло».

На это в ведомстве отмечают, что лес нельзя, так как «корни деревьев нарушат слои рекультивации».