Москва, , 09:27 — REGNUM

Законопроект об обеспечении жильем инвалидов внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента от фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов и Алексей Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Поправки в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» позволяют принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий без учета имущественного положения.

Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.

«Данные категории граждан ставятся органами местного самоуправления на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий без учета их имущественного положения, о чем указано в самом федеральном законе «О ветеранах». По инвалидам такая норма отсутствует», — отмечают парламентарии.

Сейчас для постановки инвалидов и семей, имеющих ребенка-инвалида, нуждающимися в улучшении жилищных условий, они должны быть признаны малоимущими гражданами, о чем свидетельствует сложившаяся судебная практика.