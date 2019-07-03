Северск, Томская область, , 09:14 — REGNUM

Более 1,7 млрд рублей направил Сибирский химический комбинат (СХК) на охрану окружающей среды в 2018 году, сообщает 3 июля пресс-служба предприятия.

Текущие затраты комбината на охрану окружающей среды составили 1,1 млрд рублей, еще 0,6 млрд рублей было затрачено на реализацию запланированных комбинатом природоохранных мероприятий. В 2019 году на их реализацию запланировано 450 млн рублей.

Всего за пять лет, с 2014 по 2018 годы, АО «СХК» направило на реализацию природоохранных мероприятий более 7 млрд рублей.

«Мы продолжим работы по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов. Комбинат будет и дальше подтверждать статус ответственного природопользователя», — прокомментировал цифры заместитель технического директора АО «СХК» Константин Изместьев.

Читайте также: Росатом изучит ситуацию со здравоохранением в Северске