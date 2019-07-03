Кустанай, Казахстан, , 09:13 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру образования и науки республики Асхату Аймагамбетову решить проблему закрытия школы с казахским языком в Кустанае. Об этом глава государства сообщил 3 июля на своей странице в Twitter.

«По словам местных жителей, в школе казахского языка в Кустанае сложилась сложная ситуация. Министр образования и аким (глава — примечание ИА REGNUM ) области должны решить все вопросы до нового учебного года», — написал президент.

Он сослался на сообщение в СМИ, которые осветили возможное закрытия единственной в Кустанае школы на казахском языке. Всего в городе действует 36 школ.

Отметим, 2 июля казахстанские СМИ обратили внимание на проблему закрытия школы-гимназии №24 имени Сырбая Мауленова. Сообщалось, что здание школы планировали передать для нужд детского сада.

Читайте также: Расходы на образование в Казахстане увеличат до 5% от ВВП — минфин