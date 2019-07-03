Москва, , 09:00 — REGNUM

В столичных парках в рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами открылись веранды здоровья, сообщается на портале столичного градоначальника.

В настоящее время веранды здоровья функционируют в девяти городских парках. До 10 июля они заработают еще в четырех зонах отдыха столицы.

С момента старта проекта «Здоровая Москва» (с 20 июня) веранды посетили более 2,5 тыс. человек. На верандах москвичей ждут лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы, тренировки и игры.

Отмечается, что спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно без расписок и залога.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столичных парках начали работать все запланированные к открытию 46 павильонов «Здоровая Москва».

Подробнее: Около 35 тыс. человек проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва»