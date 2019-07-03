Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM

Работники АО «КазСтройСервис» в Казахстане завершили строительства более половины газопровода «Сарыарка», сообщили 3 июля в пресс-службе компании.

По состоянию на 1 июля 2019 года выполнена сварка линейной части трубопровода на расстоянии 508 км. В компании отметили, что применение специальных технологий сварки обеспечило рекордные для Казахстана темпы работ — 8,5 км в сутки.

На строительство газопровода мобилизовано 2190 человек и 790 единиц техники. Всего построено 10 вахтовых поселков на 400 мест каждый. В работах планируется задействовать 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка», который обеспечит газом центральные и северные районы республики.