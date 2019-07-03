Владивосток, , 09:05 — REGNUM

Во Владивостоке подведены итоги Всероссийского образовательного молодёжного Дальневосточного форума «Восток»: 72 проекта получили грантовую поддержку в сумме 30 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В работе форума, который проходил на площадке Дальневосточного Федерального университета на остове Русский во Владивостоке, приняло участие более 600 молодых людей из России и зарубежья. Всего экспертам было презентовано более 180 проектов социальной направленности и 93 коммерческих проекта. 72 проекта получили грантовую поддержку Росмолодёжи на общую сумму порядка 30 млн рублей. 20 самых амбициозных проекта будут представлены на Шестом Восточном Экономическом Форуме, который пройдёт в сентябре этого года во Владивостоке.

Рассматривались проекты самой разной направленности: социальные, семейные, туристические, производственные, исторические, искусствоведческие и многие другие. Поддержка молодёжных инициатив — одно из направлений деятельности АНО «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в рамках проведения молодёжного образовательного форума «Восток» началась защита проектов, которые представляются экспертному сообществу для получения грантовой поддержки от Росмолодёжи.