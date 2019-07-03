Вашингтон, , 08:39 — REGNUM

В США умер бывший председатель правления корпорации Chrysler и экс-президент компании Ford Лидо Энтони Якокка, более известный как Ли Якокка. О его смерти сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его дочь.

Якокка скончался на 95-м году жизни от болезни Паркинсона. Компания Fiat Chrysler Automobiles в своем некрологе назвала «одним из великих лидеров предприятия и всей автоиндустрии», отметив его роль в спасении Chrysler от банкротства в 1980 году.

Ли Якокка считается отцом до сих пор выпускаемого автомобиля Ford Mustang. Большую популярность в мире приобрела его автобиографическая книга, изданная в России под названием «Карьера менеджера».