Москва, , 08:19 — REGNUM

Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России. Около 10% не занимаются учетом финансов, показало исследование компании MARC, проведенное по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В постоянном контроле за финансами признался каждый четвертый респондент. Еще 63% российских граждан контролируют собственный бюджет с переменным успехом, время от времени выходя за его месячные рамки, а почти каждый десятый не ведет никакого учёта средств.

Чаще не контролируют свои траты те, кто предпочитает наличный расчет. Их 28% против 11% среди любителей «безнала». Те, кто следит за расходами, чаще делают это на бумаге (45%), на втором месте — мобильные приложения банков (33%).

В исследовании MARC участвовали 1200 человек в возрасте старше 18 лет, проживающие во всех регионах РФ. Опрос проводился в конце мая.

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