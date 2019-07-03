Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM

Пассажирское железнодорожное сообщение на станции Арысь в Туркестанской области Казахстана полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании отметили, что на станции возобновлена посадка и высадка пассажиров и восстановлена работа билетных касс. С 24 по 28 июня всем пассажирам, обратившимся в билетные кассы из-за отмены поездов, было возвращено 50 млн тенге ($131 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля 2019 года саперные группы министерства обороны Казахстана обнаружили на территории Арыси 11 400 боеприпасов и их фрагментов. Всего на территории города работают 80 саперных групп.

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