Париж, , 07:58 — REGNUM

Согласно данным европейской службы по изменению климата Copernicus, июнь 2019 года стал самым жарким в мире, сообщает Le Figaro.

Несколько рекордов были побиты на прошлой неделе в нескольких европейских странах, задыхающихся от жары. Температура воздуха там превысила сезонные нормы на 10 °C в Германии, северной Испании и Италии, а также во Франции, где температура достигла максимума в 45,9 °C.

Команда ученых из европейской службы Copernicus, пришла к выводу, что, комбинируя спутниковые данные и исторические данные, июньская температура в Европе была на 3 °C выше средней в период между 1850 и 1900 годами.

«Наши данные показывают, что температура на юго-западе Европы на прошлой неделе была необычайно высокая. Хотя это было исключение, вполне вероятно, что в будущем будет больше таких событий из-за изменения климата», — прокомментировал глава Copernicus Жан-Ноэль Тепо.

По данным Copernicus, температура выросла на 0,1 °C в июне 2019 года, побив предыдущий рекорд в июне 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года во Франции был зафиксировал абсолютный рекорд летней жары. Температура воздуха достигла отметки +45,1 °C.

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