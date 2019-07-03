Киев, , 07:39 — REGNUM

В Голосеевский районный суд Киева поступил иск, в котором граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас требуют от украинского олигарха Игоря Коломойского возместить им моральный ущерб на сумму 200 млн гривен или более $7,6 млн, сообщило 2 июля «Радио Свобода».

Они утверждают, что высказывания Коломойского о том, что Фруман и Парнас якобы являются аферистами, которые находятся под следствием в США, и которые собирают деньги с людей под предлогом знакомства с личным адвокатом президента США, навредило их деловой репутации.

Кроме того, некоторые высказывания Коломойского были расценены ими как угрозы, из-за чего Фруман и Парнас были вынуждены прекратить дела на Украине и вернуться в США.

Если иск будет удовлетворён, Коломойскому придётся опровергнуть ранее опубликованную информацию и выплатить каждому бизнесмену по 100 млн гривен.

«Мои клиенты приоритетом ставят именно опровержение информации и защиту своего имени, а по моральному вреду они приняли совместное решение всю сумму передать народу Украины», — рассказала адвокат Алина Самарец, которая представляет интересы истцов на Украине.

Сам Коломойский отказался комментировать иск, сославшись на нежелание давить на суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявление в правоохранительные органы Украины, в котором заявили, что Коломойский угрожал и готовил убийство.

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