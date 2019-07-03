Алма-Ата, Казахстан, , 07:13 — REGNUM

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев поручил расширить сеть автобусных перевозок по городу и повысить квалификацию специалистов автопарков. Об этом градоначальник написал 3 июля на своей странице в Facebook.

Сагинтаев посетил Алатауский район Алма-Аты и оценил проблемы развития района, жители которого жалуются на отсутствие асфальтированных дорог, освещения, облагороженных территорий и дефицит общественного транспорта. Мэр поручил главе Алатауского района разработать скорректированный план развития с учетом потребностей населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Бакытжан Сагинтаев обсудил с представителями неправительственных организаций совместное решение проблем развития Алма-Аты. Глава города пообещал рассмотреть возможность перевода ТЭЦ-2 на газ.

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