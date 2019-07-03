Новосибирск, , 07:10 — REGNUM

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску регионального министерства ЖКХ к ООО «Экология-Новосибирск» о внесении изменений в концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов в Верх-Туле и Раздольном, а «Экология-Новосибирск» отозвала встречный иск о возможности строить заводы с полигонами ТБО в другом месте при условии сохранения объёма инвестиций. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорится на сайте суда.

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Своё отношение к прекращению производства по делу в Facebook высказала депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус «Изменить параметры соглашения было решено в судебном порядке. Стороны подали взаимные иски. К производству по делу было привлечено УФАС. По имеющейся у меня информации, его позиция следующая: основания для изменения условий соглашения являются недостаточно вескими. Сегодня суд принял отказ от исков и прекратил производство по делу. Это означает, что заключённое в 2016 году соглашение с участком в Раздольном и с драконовскими для правительства и всех жителей условиями, является действующим соглашением. Что в этой ситуации будет делать правительство Новосибирской области непонятно. Вероятно, выход один: расторжение соглашения и заключение нового».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «мусорная концессия» по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области между министерством ЖКХ региона и компанией «Экология-Новосибирск» (осенью 2017 года 75% акций компании приобрела Группа «ВИС») заключено в июле 2016 года. Согласно проекту, на территории Новосибирской области должны появиться два МСК мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения и вся необходимая инфраструктура. Общая стоимость — 6,5 млрд рублей, срок соглашения — 40 лет. После серии протестов, а также многочисленной и продолжительной критики со стороны экологов, общественности и депутатов осенью 2017 года областные власти направили концессионеру уведомление о выходе из договора с предложением заключить новое соглашение сроком на 25 лет и общим объёмом инвестиций 4,3 млрд рублей. Судьбу соглашения должен был решить суд. Но в конце 2018 года стало известно, что соглашение может быть не расторгнуто, а изменено. Власти подали иск об изменении условий договора.

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Напомним, что ранее в отношении ООО «Экология-Новосибирск», которое является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Новосибирской области, было возбуждено дело. Антимонопольное ведомство выявило, что компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в регионе, что противоречит правилам проведения торгов.

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