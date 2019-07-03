Оренбург, , 06:33 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году на базе городских и районных больниц появится 25 кабинетов врача-гериатра. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в регионе реализуется комплекс мероприятий, в том числе подготовка врачей и медсестер гериатрической службы, организация в медицинских учреждениях гериатрических кабинетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

«К концу года в Оренбуржье будет создана сеть кабинетов, которые, по сути, станут центром притяжения пожилых людей, будут помогать решать их проблемы со здоровьем и заниматься профилактикой старческой деменции. Потому что самое главное — вовремя диагностировать проблему, тогда терапевтически это неплохо корригируется. Как для самого пожилого человека, так и для его родственников это позволит снять массу бытовых проблем», — отметила и.о. министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Первый гериатрический кабинет для оказания амбулаторной помощи пациентам пожилого возраста открыт в рамках нацпроекта в Орской горбольнице № 3. С августа в области начнут работать восемь гериатрических кабинетов — в Оренбурге, Абдулино, Кувандыке, Новотроицке, Саракташском и Оренбургском районах.

Также проект «Старшее поколение» предусматривает увеличение охвата пожилых людей профилактическими осмотрами, совершенствование лекарственной терапии.

«Главная задача гериатрии — продлить период активного долголетия. Особенно важна в этой работе роль общественных и волонтерских организаций. Это замечательно, когда равный учит равного. В этой работе общественные организации очень сильны. И я уверена, что мы сможем найти точки соприкосновения, чтобы сделать наше взаимодействие максимально полезным для пожилых жителей Оренбуржья», — сказала и.о. министра.