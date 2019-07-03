Казань, , 05:54 — REGNUM

В Татарии назревает скандал, связанный с планами по установке дополнительных видеокамер в ряде мечетей Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казанские СМИ сообщили, что «Таттелеком» в своём письме к председателю Духовного управления мусульман республики Камилю Самигуллину просит допустить сотрудников компании для осмотра территории для последующей установки видеокамер, сигнал с которых в целях безопасности будут передавать в региональное управление ФСБ и МВД по РТ.

Издание «Idel.Реалии» уточнило, что установить дополнительные камеры планируется в мечети «Миргазиян» на улице Декабристов в Казани и мечети в комплексе «Туган авылым». Хотя в них уже есть внутренние видеокамеры.

В письме на имя Камиля Самигуллина говорится, что «в настоящее время ПАО «Таттелеком» готовится к реализации проекта по оснащению системой видеонаблюдения мечетей г. Казани по заказу министерства информатизации и связи республики Татарстан». Позднее пресс-служба ДУМ РТ в комментариях казанским СМИ уточнила, что «программа строится на предотвращении угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической».

"Вы знаете, у нас есть свои внутренние камеры, у нас восемь камер. А вот дополнительные намерены установить по установке ФСБ и МВД», — цитирует издание имам-хатыба мечети «Миргазиян» Абдуррауфа Забирова, который также добавил, что у него своё руководство, а « ФСБ и МВД не указ ».

Негативно к дополнительным камерам отнёсся и имам мечети в комплексе «Туган авылым» Нуруллах Зиннатуллин, отметивший в комментарии изданию, что слежка запрещена не только законами государства, но и мусульманской религии, а установку дополнительных камер он посчитал нецелесообразной.

Казанский адвокат Руслан Нагиев в связи со сложившейся ситуацией обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить программу по установке видеонаблюдения в мечетях на соответствие целому ряду федеральных законов, в том числе и Конституции РФ, отмечая, что сбор информации о частной жизни граждан незаконен.

Тем временем жители Татарии активно обсуждают данную ситуацию, прихожане солидарны с нежеланием имамов и предлагают иное, не конфликтное решение проблемы:

«Это произвол! Государство не должно вмешиваться в дела религиозных организаций — ст. 4 ФЗ «О свободе совести», «Ну почему наши власти такие тугие?! Если есть необходимость в камерах для идентификации личности, то установите их на столбах или стенах соседних зданий рядом с мечетью, но не на территории самой мечети. Всё же очень просто. Зачем провоцировать верующих на конфликт», «Безопасность должна быть, но зачем именно устанавливать камеры в мечети или на мечети? Если радеют о безопасности, то входную группу мечети и пространство рядом могут обозревать с соседних домов», «Мне даже сейчас некомфортно в мечетях, оттого, что там стоят камеры … я прихожу туда молиться … а сейчас буду молиться дома в большинстве случаев», «Безопасность должна обеспечиваться законными, допустимыми методами», «Есть конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Ограничения этого права могут быть установлены только законом на основании решения суда при наличии информации о готовящемся или совершенном преступлении. И всё. И никаких камер с постоянной трансляцией в ФСБ законом не предусмотрено. Есть другие методы борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. Законные».

Минсвязи Татарии, на которое ссылается в своём письме «Таттелеком», пока никаких официальных комментариев в связи со сложившейся ситуацией не дало. В июне 2019 года у ведомства сменился глава. На пост министра был назначен глава Альметьевска Айрат Хайруллин. Роман Шайхутдинов, ранее занимавший кресло министра, стал вице-премьером республиканского правительства.