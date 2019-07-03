Казань, 3 июля 2019, 05:54 — REGNUM
В Татарии назревает скандал, связанный с планами по установке дополнительных видеокамер в ряде мечетей Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Казанские СМИ сообщили, что «Таттелеком» в своём письме к председателю Духовного управления мусульман республики Камилю Самигуллину просит допустить сотрудников компании для осмотра территории для последующей установки видеокамер, сигнал с которых в целях безопасности будут передавать в региональное управление ФСБ и МВД по РТ.
Издание «Idel.Реалии» уточнило, что установить дополнительные камеры планируется в мечети «Миргазиян» на улице Декабристов в Казани и мечети в комплексе «Туган авылым». Хотя в них уже есть внутренние видеокамеры.
В письме на имя Камиля Самигуллина говорится, что «в настоящее время ПАО «Таттелеком» готовится к реализации проекта по оснащению системой видеонаблюдения мечетей г. Казани по заказу министерства информатизации и связи республики Татарстан». Позднее пресс-служба ДУМ РТ в комментариях казанским СМИ уточнила, что «программа строится на предотвращении угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической».
Негативно к дополнительным камерам отнёсся и имам мечети в комплексе «Туган авылым» Нуруллах Зиннатуллин, отметивший в комментарии изданию, что слежка запрещена не только законами государства, но и мусульманской религии, а установку дополнительных камер он посчитал нецелесообразной.
Казанский адвокат Руслан Нагиев в связи со сложившейся ситуацией обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить программу по установке видеонаблюдения в мечетях на соответствие целому ряду федеральных законов, в том числе и Конституции РФ, отмечая, что сбор информации о частной жизни граждан незаконен.
Тем временем жители Татарии активно обсуждают данную ситуацию, прихожане солидарны с нежеланием имамов и предлагают иное, не конфликтное решение проблемы:
Минсвязи Татарии, на которое ссылается в своём письме «Таттелеком», пока никаких официальных комментариев в связи со сложившейся ситуацией не дало. В июне 2019 года у ведомства сменился глава. На пост министра был назначен глава Альметьевска Айрат Хайруллин. Роман Шайхутдинов, ранее занимавший кресло министра, стал вице-премьером республиканского правительства.