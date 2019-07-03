Тараз, Казахстан, , 06:45 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Джамбульской области Казахстана, сообщили 3 июля в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ).

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций СОМЭ 3 июля в 1 час 15 минут (2 июля 22 часа 15 минут по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 222 км на северо-запад от Алма-Аты на глубине 15 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в 4:14 по московскому времени на границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Ближайший город Каракендж расположен в 11 км от эпицентра. Сообщений о разрушениях не поступало.

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