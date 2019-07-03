Нижневартовск, Югра, , 05:56 — REGNUM

В Югре суровое наказание понесла директор фирмы, занимающейся тестированием мигрантов для получения гражданства РФ. Нижневартовский городской суд приговорил её за дачу взятки и мелкий коммерческий подкуп к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что подсудимая с июня 2015 по апрель 2017 получала денежные средства от иностранных граждан за фальсификацию сдачи экзаменов и за положительные оценки по русскому языку, истории РФ и основ законодательства РФ. Кроме того, в апреле 2017 года она передала взятку в размере более 500 тыс. рублей должностному лицу РУ ФСБ России для содействие в возврате изъятых у неё ранее предметов и документов, касающихся её незаконной деятельности по приему экзаменов. Также женщина просила за мзду оказать ей помощь в устранении конкурентов на рынке оказания миграционных услуг в Нижневартовске.

Нижневартовский городской суд вынес ей обвинительный приговор по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере») и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ («Мелкий коммерческий подкуп»).

Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 5 000 732 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок три года.