Петропавловск-Камчатский, , 05:25 — REGNUM

Правительство Камчатского края пытается избавить полуостров от смрада рыбных отходов, который отравляет жизнь населению не первый год. Особенно критической ситуация становится в летний, пиковый период лососевой путины. За транспортировкой и утилизацией отходов рыбопереработки решено следить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Изнанка камчатской путины: полуостров задыхается от смрада рыбных отходов

На совещании, которое провёл министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, было констатировано, что регламентированная законодательством и санитарными нормами утилизация отходов переработки рыбы отсутствует, прежде всего, на небольших предприятиях, работающих на давальческом сырье. Самыми проблемными в смысле непрекращающейся вони от гниющих отходов остаются Олюторский и Карагинский районы. В пиковые периоды лососевой путины возникают аналогичные проблемы в Усть-Большерецком и Соболевском районах, а также в Петропавловске-Камчатском.

Тем не менее, в правительстве полагают, что в последние годы ситуация с утилизацией отходов в регионе улучшилась — предприятия, занятые, преимущественно, переработкой лососей, модернизировали производство, установили новое оборудование, позволяющее перерабатывать отходы в рыбную муку.

«В Соболевском районе ещё в 2013 году не было ни одной такой установки, а сегодня их пять. По имеющимся у меня данным, на 27 предприятиях края сегодня есть возможность переработки до 2 тыс. тонн отходов в сутки. До 2020 года запланировано строительство дополнительных мощностей по переработке рыбных отходов общей мощностью до 350 тонн на 12 предприятиях региона. Так же, все рыбоперерабатывающие предприятия края должны в обязательном порядке оснащаться перерабатывающим отходы оборудованием», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

По итогам совещания было принято решение создать межведомственную группу по контролю за переработкой и утилизацией рыбных отходов. Региональному управлению Россельхознадзора, краевому агентству по ветеринарии рекомендовано использовать систему «Меркурий» для выявления нарушений.

Читайте также: Губернатор Камчатки занялся жалобами на зловоние от рыбных отходов

Как сообщало ИА REGNUM, смрад от рыбных отходов, особенно в пиковые периоды лососевой путины, летом и осенью, стал настоящим бедствием для населения полуострова. Помимо невозможности открыть окна и проветрить жильё, вонь от гнилой рыбы привлекает в населённые пункты полчища голодных медведей — их популяция на Камчатке одна из самых больших в мире, косолапые приходят на запах и создают угрозу жизни людей.

Однако в путину 2018 года, которая стала самой богатой за последние 110 лет, смрад над Камчаткой стоял не только от гниения выброшенных в неположенных местах отходов. Богатейший улов нечем было перерабатывать и негде хранить, местные жители ежедневно обнаруживали свалки из лосося и искры в лесах, в полях и на берегах бухт и рек.