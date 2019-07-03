Дзержинск, Нижегородская область, , 04:42 — REGNUM

В Дзержинске (Нижегородская область) для ремонта и благоустройства стел воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, потребовался иск прокурора и жалоба от общественной организации. К тому моменту власти города и подотчётное им муниципальное учреждение должным образом объект не содержали. После иска прокурора были проведены необходимые работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Российский Союз ветеранов Афганистана пожаловался в прокуратуру Дзержинска на ненадлежащее содержание стел воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которые расположены на шоссе Речное. Только после вмешательства прокурора и удовлетворения соответствующего иска удалось отремонтировать памятник.

Проверка, проведённая надзорной инстанцией подтвердила, что мэрия и муниципальное бюджетное учреждение «Город», на которые возложили обязанности содержать в порядке воинские захоронения, не выполняли требования закона.

«Согласно требованиям действующего законодательства осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества возложено на органы местного самоуправления», — уточнили в прокуратуре.

Мэрию и подведомственное ей учреждение обязали содержать воинское захоронение через соответствующий иск, который судом был удовлетворён.

В июне 2019 года основания стел укрепили, покрытие площадки отремонтировали, а прилегающую территорию благоустроили.

Напомним, в апреле 2019 года власти нижегородских Кулебак стали фигурантами скандала. Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказался окрашен в яркий розовый цвет. Горожане подобному отношению к памяти героев отнесли негативно. После того, как скандал вышел на областной уровень, памятник перекрасили, а первоначальный цвет объяснили недоразумением со стороны хозпредприятия, проводившего обновление вазонов на площади, где стоит мемориал.

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