Москва, , 03:18 — REGNUM

Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил о планах сформировать межведомственную рабочую группу, которая подробно проанализирует действующие правила и, если это потребуется, «подготовит рекомендации по их улучшению».

https://www.instagram.com/p/BzbSfdSJAsT/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из изменений, касающихся безопасности дорожного движения, может стать лишение прав за умышленное загрязнение номерных знаков. Также стало известно, что могут быть расширены полномочия инспекторов ДПС.

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