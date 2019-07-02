Ростов-на-Дону, , 22:41 — REGNUM

Иерей Димитрий Кивилиди, устроивший «пьяное» ДТП с пострадавшими в Ростове-на-Дону, стал руководителем одного из приходов. Об этом говорится в указе митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, передаёт ИА REGNUM.

До назначения Кивилиди был штатным священников храма Казанской иконы Божией Матери Ростова-на-Дону. От этой должности он освобождён и назначен «настоятелем местной религиозной организации православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи станицы Мишкинской Аксайского района», говорится в документе.

ИА REGNUMранее сообщало, что массовое ДТП Кивилиди устроил в январе 2017 года. В аварии пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик. Они попали в больницу. Иерею тогда запретили в служении, а выяснением обстоятельств происшествия занялась дорожная полиция. О результатах расследования до сих пор ничего неизвестно.

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Пьяное ДТП для священнослужителя теперь не грех?

Напомним, что иерей Димитрий Кивилиди был в скором времени после аварии восстановлен в служении, так как раскаялся.