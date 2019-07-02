Челябинск, , 19:59 — REGNUM

В Челябинске бывший руководитель компании «Гринфлайт» Сергей М. не сумел добиться пересчёта наказания, назначенного в 2018 году. Об этом журналистам сообщили в областном суде.

Экс-глава компании-застройщика просил суд пересчитать ему время, проведённое в СИЗО, из расчёта один день за полтора. Но не нашёл поддержки у служителей Фемиды. 6 мая отказ в удовлетворении ходатайства вынес суд Копейска. А теперь позицию горсуда поддержал и областной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей М. был осуждён 11 апреля 2018 года за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. 4320 дольщиков не смогли вовремя получить оплаченные ранее квартиры. Центральный суд Челябинска назначил ему два с половиной года в колонии общего режима.

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