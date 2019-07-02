Москва, , 19:48 — REGNUM

Работа транспорта — одна из наиболее острых проблем Московской области. Этот регион, ориентированный на Москву, не может похвастаться отлаженным сообщением со столицей. Особенно сложно приходится тем жителям, которые живут в режиме так называемой маятниковой миграции, когда для поездок на работу им приходится ежедневно перемещаться на внушительные расстояния.

Недостаточно развитая транспортная доступность и постоянные пробки в пути — традиционные темы жителей Подмосковья в социальных сетях. Интернет-пользователи региона любят обмениваться информацией о ситуации на дорогах, обсуждать возможные пути проезда и объезда заторов. Предлагаем вниманию читателей подборку наиболее типичных комментариев, рассказывающих о том, какие трудности ежедневно вынуждены преодолевать люди.

Балашиха

20 июня в сообществе «Подслушано Балашиха» была опубликована анонимная запись:

«Как же мне надоело уже стоять в пробках после работы на Горьковском шоссе. После того, как убрали разделитель дороги, каждый, абсолютно каждый день огромные пробки! Надоело уже приезжать домой глубоким вечером. Может, есть какие-то объездные пути? Хоть на велосипед пересаживайся».

«Я работаю на «Славянском бульваре», до работы добираюсь за 2,5 часа», — написал Алексей Ковальчук.

До ближайшего метро путь короче. Дмитрий Крюков написал, что от центра Балашихи до подземки ему приходится добираться на маршрутке больше получаса, а Алена Андреева добавила, что из микрорайона Южный дорога займёт более часа.

«В Балашихе микрорайоны все удалены друг от друга и разделены между собой лесом. Поэтому Балашиха — город разбросанных микрорайонов, которые соединены между собой одной какой-нибудь узкой дорогой или шоссе, здесь не нужен троллейбус или трамвай», — высказался Алексей Молоденков. Он добавил, что электрички ходят недостаточно хорошо, и жители, даже где есть железная дорога, предпочитают маршрутки.

Анастасия Гневашева в сообществе «Балашиха» социальной сети «ВКонтакте» видит проблему пробок в появлении «кучи машин». Она предлагает обустраивать велодорожки и пересаживаться на велосипеды. Другим решением может стать отказ от маршруток в пользу более комфортных видов транспорта.

«Мы с мужем отказались от машины, пользуемся каршерингом, такси и маршрутками. Я стараюсь работать удалённо, потому что есть такая возможность», — пишет она.

«Живу в Железнодорожном, на границе с Люберцами. В нашем районе транспортное сообщение все завязано на железных дорогах. Нет маршрутов от слова «совсем» в сторону нового метро (станция метро «Некрасовка»)», — рассказал Сергей Метальников.

«Количество жителей в Балашихе только увеличивается, и транспортную сеть необходимо развивать. К сожалению, на сегодняшний день только ж/д транспорт может обеспечить транспортировку с минимальными временными сбоями. Ждём метро или скоростной трамвай со станцией в микрорайоне Южный», — сообщила Нина Майская.

Королёв

Сложная ситуация с транспортным сообщением и в Королёве. Ярослав Невский так охарактеризовал её в группе «Подслушано Королёв» во «ВКонтакте»: «Город — одна сплошная пробка по утрам и вечерам». Пользователь Peschexd Eskontaktnbi добавил, что «из Королева уже невозможно ни выехать, ни вернуться». Он рассказал историю об огромной пробке на Болшевской эстакаде, в которой оказалась скорая.

«Про транспорт молчу. Электрички всегда битком с 7 и до 10 утра. Я уже опоздал один раз на работу из-за этого», — поделился Нерсес Авакян.

Жители города не только жалуются, но и предлагают свои пути решения проблем с транспортом.

«Надо проводить огромную работу по улучшению общественного транспорта, — пишет Павел Цыганов. — Это самое важное и то, с чего нужно начинать. Зажимать автомобилистов без предоставления альтернативы — это варварство. Я сам не знаю даже, как доехать по городу, на каких маршрутах. Из Юбилейного выбираюсь либо пешком, либо на велосипеде или на авто».

К идее строительства дублёра Щёлковского шоссе через национальный парк «Лосиный остров» в группе «ВКоролёве» при этом относятся настороженно.

«Будет такая же ситуация, что с Горьковким и Ярославким… потратили миллионы, а пробка просто сдвинулась в область. Наши направления итак перенаселены, это видно и по общественному транспорту. Тут не дублёры надо делать, а думать, как прекратить застройки и расширить МКАД», — считает посетитель группы Михаил Ветров.

Мытищи

Проблемы с транспортом и дорогами возникают и у жителей Мытищ. Катерина Мишина пишет в группе «Подслушано Мытищи» в сети «ВКонтакте», что по будням приходится стоять в пробках до метро по часу, хотя ехать всего пять километров.

«Я в Сорокино домой еду из Мытищ вместо 30 минут три часа, — рассказывает Анна Донская. — А из Сорокино в Мытищи пробка начинается в пять вечера и заканчивается в час ночи».

С приходом тепла многие жители отправляются за город к водоёмам, при этом им нужно простоять в пробке от двух до четырёх часов.

«Пробка в жару бывает от Жостово. Мертвая. До Мытищ можно ехать четыре часа», — пишет Наталья Клочкова.

Дмитрий Кочетков замечает, что в жару каждый день такие пробки. «Сам каждый день с работы езжу, так как живу там. И не понимаю людей, стоящих по три часа, чтоб искупаться».

Пользователь Akuna Matata замечает, что в пятницу пробки из столицы не заканчиваются даже в 22 часа: «Едем до утра».

Николай Силантьев так прокомментировал общую обстановку в своем городе: «В Мытищах две беды: нет метро и много кошек».

Химки

Не обходят пробки и Химки. Запись в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте» от 28 июня: «Люди обречённо ждали свой поезд 2−3 часа, понимая, что если попытаться доехать до Москвы другим общественным транспортом, вряд ли будет быстрее, потому что везде, как обычно, пробки!».

Николай Викторович владеет автомобилем, но приобрёл его для поездок по трассе, а не по пробкам.

«Я все свои дела делаю в пределах новых Химок, без надобности не езжу в пробках в час пик. Лучше пешком пройтись, если погода позволяет, машиной в крайнем случае пользуюсь. Только по ночам катаюсь без пробок и прочих нервотрёпок, которые бывают от дневных поездок по забитым дорогам. Пробки и заторы вообще терпеть не могу».

В чём же дело

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы в планах по развитию транспортной инфраструктуры ближнего Подмосковья нет сети метрополитена. Столица, активно занимающаяся строительством подземки, ориентируется на дополнительные линии в центральной части города, а также продление веток на малозаселённые территории Новой Москвы. Например, в июне 2019 года запустили четыре новых станции Сокольнической линии, которые будут обслуживать преимущественно пустующие земли. Власти столицы не скрывают — в ТиНАО собираются вести масштабное строительство. Такая ситуация выгодна экономике города и застройщикам, но не людям.

Приоритеты развития Москвы изменились семь лет назад после присоединения к столице новых территорий, превосходящих её по площади. С этой инициативой выступил в 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Для изменения границ было выбрано наименее заселённое направление — на обширной местности проживали лишь 250 тысяч человек. Хотя масштабы расширения позволяли включить в городские границы все основные пригороды.

Но развитие сообщения с городами-спутниками Москвы, население которых ежедневно совершает поездки в столицу, отошло на второй план. Вместо эффективных решений обсуждаются абсурдные идеи прокладки 250-километрового кольца скоростного трамвая вокруг Москвы, а также угрожающий экологии региона проект строительства дублёра Щелковского шоссе через национальный парк «Лосиный остров».

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