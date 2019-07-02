Калининград, , 18:41 — REGNUM

Калининградская область вошла в группу победителей конкурсного отбора субъектов РФ для подготовки учителей по новым технологиям, сообщила сегодня, 2 июля, пресс-служба регионального правительства. Программа разработана для образовательных организаций по развитию личностного потенциала школьников.

В программе будут участвовать 15 образовательных организаций города Калининградской области, из них четыре детских сада при школах в сельских районах.

Реализация стартует с августа 2019 года в течение трех лет и станет часть национального проекта «Учитель будущего». За это время планируется подготовить команду внедрения и обучить 800 педагогов региона.