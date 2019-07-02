Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM

За ближайшие четыре года власти Санкт-Петербурга рассчитывают увеличить количество туристов, приезжающих в город, до 12 млн человек в год. Об этом сообщил 2 июля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Экскурсии по Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для этого делаем очень много — реконструкция центра, оказание помощи музейному сообществу», — сказал Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 год Северную столицу посетили 8,2 млн туристов, из них этом 3,9 млн — иностранные туристы, остальные — из регионов России, лидерами среди которых остаются Москва и Московская область.

В прошлом году рост турпотока в Петербург составил не менее 9,3% к уровню 2017 года, чиновники ожидают 10%-го роста турпотока по итогам 2019 года.

Напомним, в 2020 году город введет сбор с иностранных гостей: 100 рублей с человека в сутки.

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