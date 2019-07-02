Москва, , 19:15 — REGNUM

Мэрия Москвы закупает услуги видеосъёмки строительных работ в черте города при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно техническому заданию в 2019 и 2020 годах столичные власти планируют следить за строительством объектов городской инфраструктуры и зданий с воздуха. Полученный контент будет размещён на специальном интернет-портале. Однако доступ к размещённому на нём видео будет доступен, по всей видимости, только представителям мэрии. В пользу этого говорит тот факт, что в качестве потребителя услуги в документации о закупке указан «сотрудник органов исполнительной власти Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и подведомственных им учреждений».

Начальную (максимальную) цену контракта определили в 60 млн рублей. Источником средств указан бюджет Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России констатировала низкую конкуренцию в сегменте государственных закупок.

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