Москва, , 18:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и ФСБ до 1 октября провести анализ законности примения уголовных статей о незаконном обороте наркотиков, сообщает 2 июля официальный сайт Кремля.

«Принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел», — указано в тексте поручения главы российского государства.

При этом МВД и Минздрав должны до 1 октября текущего года проверить законность привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за утрату наркотиков и психотропных веществ.

Если таковые деяния были совершены по неосторожности и не относятся к общественно опасным, то правоохранители и руководство Минздрава должны представить предложения «по декриминализации указанных деяний».

Подчёркивается, что данное поручение президент отдал по итогам «Прямой линии», состоявшейся 20 июня.

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