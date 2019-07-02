Москва, , 17:28 — REGNUM

Генеральный директор публичного акционерного общества «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг информацию о массовых увольнениях на предприятии. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация о том, что в ПАО «Ильюшин» идут массовые увольнения сотрудников и топ-менеджеров.

Однако Грудинин эту информацию опроверг.

«Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ — ИА REGNUM ), где они брали эту информацию», — сказал он.

Уже в пресс-службе ПАО «Ильюшин» заявили, что идёт «настройка профессиональной команды предприятия». Там пояснили, что было принято решение сократить количество уровней управления. Именно из-за этого ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. Но при этом конструкторский потенциал ПАО «Ильюшин» сохраняется в полном объеме и все конструкторские и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают свою работу.