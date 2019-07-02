Тверь, , 17:08 — REGNUM

Награды победителям окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вручены 2 июля в рамках Национального туристского форума «Реки России» в Завидово Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Напомним, форум открылся 2 июля, в нём участвуют представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководители крупнейших российских компаний-туроператоров, экспертов отрасли. Участие в мероприятиях форума принимают полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В рамках деловой программы состоялся круглый стол «Сувенир для круизного туриста» — его участники обсудили современные тенденции в сфере туристических сувениров, их продвижение в социальных сетях, развитие событийного туризма.

«Туристический сувенир — это часть туристического имиджа территории. Он должен передавать дух места, о котором рассказывает», — сказал председатель правления «Region PR», основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Award» Геннадий Шаталов, который выступил с инициативой создания карты туристических сувениров страны, а также ассоциации производителей сувениров.

В рамках круглого стола также состоялась церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В общей сложности на конкурс было представлено более 436 сувениров из 31 региона Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Авторы более чем 200 сувениров из 26 регионов принимают участие в форуме «Реки России». Победители были определены в разных ценовых категориях в номинациях «Этнографический сувенир», «Сувенир региона», «Сувенир города», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея туристического сувенира», «Линейка туристических сувениров».

Представители Тверской области также вошли в число победителей. Так, в номинации «Сувенир города» в категории «Эконом-класс» второе место занял магнит «Борисоглебский монастырь» предприятия «Торжокские золотошвеи». В номинации «Сувенир региона» в категории «Эконом-класс» первое место занял проект «Тверские диковины: символы и бренды городов Тверской области», третье место — проект «Тайна за семью печатями: рецепты Тверской кухни» Кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного университета. В высокой ценовой категории второе место заняло панно «Афанасий Никитин» от «Торжокских золотошвей», третье место — сувенирная кружка «Тверь» предприятия «Художественные промыслы». В номинации «Гастрономический сувенир» в средней ценовой категории лучшими признаны мармелад желейный формовой ООО «Мармеладная сказка» и линейка чайных сувениров из иван-чая «Копорыч». В номинации «Сувенир туристического маршрута» в категории «Эконом-класс» второе место занял витражный магнит «Исток Волги» кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ. В номинации «Сувенир-игрушка» в высокой ценовой категории третье место присуждено новоторжской глиняной игрушке-свистульке «Зимородок» от ООО «Народные художественные промыслы». В номинации «Линейки туристических сувениров» первое место заняли линейка сувениров «Государева дорога» кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ и проект «Итальянский пейзаж» Тверской областной картинной галереи. Дипломом второй степени отмечен проект «Тверская графика» Галины Катрук. Приз в специальной номинации «Туристический сувенир для круизного туриста» вручён жителю Тверской области Артёму Колосу за «Рыбку керамическую под глазурной росписью».

Победители конкурса представят свои сувениры в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который состоится в октябре текущего года в Саратове.

Добавим, что центральным событием форума «Реки России» станет пленарная сессия на тему «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории», которая состоится 2 июля. Как ожидается, в ней примет участие президент Российской федерации Владимир Путин. Спикерами сессии выступят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие почётные гости.

Национальный туристский форум «Реки России» проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.