Калуга, , 16:59 — REGNUM

В Калужской области завершился основной период проведения единого государственного экзамена. Как сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки, ЕГЭ в регионе состоялся в штатном режиме.

Ход экзаменов в Калужской области контролировали 343 общественных наблюдателя, в том числе 53 студента, семь членов Общественной палаты Калужской области, 283 представителя родительских комитетов муниципальных образований. Во всех пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.

В области подведены не все итоги, но уже на сегодняшний день в регионе определился 41 «стобальник»: два выпускника получили высший балл по литературе, четыре — по математике профильного уровня, шесть — по истории, семь — по химии, 14 — по русскому языку, два — по физике, три — по обществознанию, два — по биологии, один — по информатике.

Больше всего «стобалльников» в Калуге — 19 человек ‑ и в Обнинске — 13. Кроме того, по два «стобалльника» — в Кировском, Малоярославецком и Людиновском районах, по одному — в Думиничском, Спас-Деменском и Дзержинском районах.

Трое выпускников из Калуги, Обнинска и Малоярославца набрали 100 баллов по двум предметам. Выпускница калужской гимназии №19 получила высшие баллы по русскому языку, химии и биологии. 751 выпускник набрал свыше 90 баллов.

Средний балл в Калужской области по математике профильного уровня, физике, истории составил 56 баллов, по биологии — 53 балла, по английскому языку — 74 балла, по немецкому языку — 79 баллов. Эти показатели выше, чем в 2018 году.

Средний балл по русскому языку составил 70 баллов, по информатике — 60 баллов, по химии — 59 баллов. Это уровень 2018 года. По обществознанию, физике, химии, немецкому языку средний балл в Калужской области выше, чем в Российской Федерации.

В Калужской области в едином государственном экзамене 2019 года приняли участие 5037 человек.