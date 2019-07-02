Село Хохол, Воронежская область, , 16:54 — REGNUM

История с попыткой жителей села Староникольское Хохольского района Воронежской области добиться строительства дороги получила неожиданное продолжение — с жителями улицы Алехина встретился глава района, который предложил сельчанам альтернативу: вместо дороги — уличное освещение. Об этом ИА REGNUM сообщил местный активист Фёдор Мироглов.

Поворот, за которым ждут школьники и останавливается школьный автобус Фото Фёдора Мироглова

Как сообщало ИА REGNUM, жители улицы Алехина села Староникольское вот уже несколько лет пытаются добиться строительства дороги. При этом сельчан, которые вынуждены жить в самом прямом смысле по колено в грязи большую часть года, устроит и простая отсыпка гравием, но в ответ на это, как рассказали сами жители на встрече с журналистами в мае, власти им предложили скинуться по 10−15 тысяч с дома, что при сельских зарплатах и пенсиях (а на улице немало пенсионеров) — большие деньги.

Об этом подробнее: Скинуться на дорогу или утонуть в грязи: выбор жителей села под Воронежем

После пресс-конференции, рассказал ИА REGNUM Мироглов, ситуация с дорогой не изменилась, а вот давление на жителей со стороны местных властей — усилилось. В конце мая, рассказал активист, представители сельской администрации совершили обход домов на улице Алехина, в ходе которого, рассказал житель села, предлагали сдавать не по 10−15 тысяч, как ранее, а только по три тысячи рублей — для участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование» на 2020 год. «Отбиться» от благожелателей, рассказал Мироглов, удалось после обращения в прокуратуру. А в конце июня ситуация получила новое развитие.

«Власти Хохольского района не оставляют надежд вместо решения проблемы тонущей в грязи улицы заставить сельчан согласится ждать год и потом участвовать в областном конкурсе по благоустройству «Инициативное бюджетирование 2020». Этот аналог лотереи, за участие в котором необходимо оплатить ещё и сбор по три тысячи рублей с дома, каких-либо результатов не гарантирует. Зато такая схема идеально подходит для ухода от необходимости реального решения проблемы. И в отчётах для областных и федеральных властей есть что написать. Мол, участие в конкурсе — это инициатива граждан, поддерживаем, консультируем, ждём следующего года и стараемся решить их проблему», — рассказал Мироглов.

По его словам, 20 июня с жителями улицы встретился глава Хохольского района Михаил Ельчанинов вместе с местными депутатами.

«Перед началом схода на улице бульдозером разровняли засохшие грязевые валуны, так что риски споткнуться или протрястись на ухабах для Ельчанинова были исключены. Вопреки ожиданиям людей, Ельчанинов остался верен прежней стратегии, но с одним лишь новшеством. За согласие ждать год и участвовать в областном конкурсе-розыгрыше «Инициативное бюджетирование 2020» вместо реального ремонта он предложил сельчанам в виде отступного уставить на их улице много фонарей. «Через столб фонари повесят, и к первому августа всё будет готово», — клятвенно заявил глава района. Ответное возмущение людей перемежалось с юмором, о том, как красиво под фонарями будет светиться непроходимая грязь», — рассказал активист.

Жители улицы говорят: дорога здесь — вопрос вовсе не праздный: по утопающей в грязи улице, которая в сухую погоду превращается в непроходимые колеи, не могут проехать ни скорая, ни школьный автобус. Детей на улице много — и в любую погоду они вынуждены обходить собственную улицу по трассе, к месту остановки автобуса.

«Непрерывный поток большегрузов с сельхозпродукцией и лихачей, с большой скоростью двигающийся по узкой трассе, создаёт угрозу попадания школьников под удар. Именно на этом участке трассы, обозначенном предупредительным знаком «Внимание! Опасный участок», дети ждут школьный автобус. Изгибы трассы на опасном участке закрывают водителям обзор, не позволяя избежать столкновения, когда за поворотом на обочине в автобус садятся школьники. Несколько лет назад на этом месте дорожными службами из-за угрозы безопасности была упразднена и демонтирована остановка маршрутного автобуса. На этом же участке трассы погибли двое детей, гибли и калечились, попав под колёса машин, взрослые, произошло много аварий», — говорит Мироглов.

Пока жители видят лишь одно решение проблемы — привести в порядок дорогу по улице Алехина. Правда, в плане ее ремонт, говорят сельчане, значится лишь в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители воронежского села: «На нас давят, нас запугивают»