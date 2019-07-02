Красногорск, , 17:14 — REGNUM

Власти Подмосковья намерены создать 45 новых областных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к 2026 году. Об этом сообщил пресс-центр Московской областной думы. Общая площадь новых ООПТ составит свыше 500 тысяч га.

Также властями Московской области было принято решение о постановке всех региональных ООПТ на кадастровый учёт. Как пояснила председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, это связано с тем, что в последнее время, по наблюдениям депутатов, часто фиксируются случаи нарушения режима особой охраны. Главные из них — это незаконное отведение земельных участков, входящих в ООПТ, под застройку, прокладку дорог и инженерных коммуникаций.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье существует 247 ООПТ областного подчинения. Из них 162 — государственные природные заказники; 81 — памятники природы; 3 — прибрежные рекреационные зоны; 1 — особо охраняемый водный объект. Общая площадь всех областных ООПТ превышает 175 тысяч га или около 4% территории Московской области.