Компания Sony изменила список ранее анонсированных июльских игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Представители компании извинились перед геймерами за «обмен» игры Pro Evolution Soccer 2019 на Detroit: Become Human в своём официальном блоге 2 июля.

Пользователи PS Plus в июле получат две игры: Horizon Chase Turbo и Detroit: Become Human (в комплекте с Heavy Rain). Причин такой рокировки представители Sony не сообщили, но извинились перед всеми игроки за представленные неудобства.

Сообщается, что вместе с Detroit: Become Human геймеры бесплатно получат другой проект от студии Quantic Dream — Heavy Rain. При этом игроки из Кувейта вместо Detroit: Become Human смогут поиграть в PlayLink title Hidden Agenda, а геймеры из Бахрейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов получат Beyond: Two Souls вместо Heavy Rain.

Напомним, обладатели подписки PlayStation Plus получают две бесплатные игры каждый месяц — играми июня были Borderlands: The Handsome Collection и Sonic Mania. При этом геймерам открывается возможность играть в режиме онлайн и пользоваться дополнительными функциями голосового чата «Тусовки» .

