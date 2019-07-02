Москва, , 16:50 — REGNUM

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала двух собственных сотрудников за хищение денежных средств у бизнесмена. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы совместно с министерством внутренних дел задержали двух военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, которые оказались причастными к хищению средств у частного предпринимателя. Все материалы дела были переданы в органы военного следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года был задержан бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин.

Ему были предъявлены обвинения в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с Черкалиным были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В ходе обысков в квартирах всех троих были обнаружены наличные средства на общую сумму в 12 млрд рублей.

Кроме того, Черкалин подозревается в получении взятки в размере $850 тыс. за покровительство некоей коммерческой структуре в период с 2013 по 2015 год.