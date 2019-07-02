Москва, , 16:39 — REGNUM

В Москве восстановлено движение после крупного ДТП на Кутузовском проспекте, сообщили 2 июля в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра», — говорится в информации ЦОДД, размещённой на странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная авария случилась в 13:40 у дома 30/32 на Кутузовском проспекте. Водитель автомобиля «Киа» не справилась с управлением и выехала на полосу для встречного движения, в результате чего автомобиль столкнулся с двумя транспортными средствами. Предполагаемая виновница ДТП, а также водитель такси погибли.

Пять пострадавших, в том числе трое детей из «Киа», доставлены в медицинские учреждения.

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