Судак, Крым, 2 июля 2019, 16:29 — REGNUM
В Крыму на молодёжном форуме «Таврида» представили «Национальную молодёжную премию в области народного искусства». Об этом корреспондент ИА REGNUM второго июля сообщили организаторы мероприятия.
Также, по словам организаторов, молодые «народники» смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить финансовую поддержку своих проектов.
3 июля на «Тавриде» состоится творческая встреча участников форума с российский продюсером и композитором Игорем Матвиенко.
Как сообщало ИА REGNUM, крымский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. В 2019 году проект включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Площадкой для арт-кластера стала бухта Капсель под Судаком. По словам организаторов — Роскультцентра при поддержке Росмолодёжи, — в рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов у каждого из участников есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн. рублей.
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