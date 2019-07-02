Судак, Крым, , 16:29 — REGNUM

В Крыму на молодёжном форуме «Таврида» представили «Национальную молодёжную премию в области народного искусства». Об этом корреспондент ИА REGNUM второго июля сообщили организаторы мероприятия.

«Главная цель смены — заново открыть людям самобытную культуру разных народов России», — уточнили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив форума.

Также, по словам организаторов, молодые «народники» смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить финансовую поддержку своих проектов.

«Сейчас мало кто сможет назвать десятку наших народных танцев и песен, мы хотим популяризировать культуру народов России. Эта премия станет площадкой для поддержки талантливой молодёжи: хореографов, музыкантов, а также тех, кто хочет заниматься народным промыслами», — подчеркнула соавтор проекта Любовь Павлушина.

3 июля на «Тавриде» состоится творческая встреча участников форума с российский продюсером и композитором Игорем Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. В 2019 году проект включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Площадкой для арт-кластера стала бухта Капсель под Судаком. По словам организаторов — Роскультцентра при поддержке Росмолодёжи, — в рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов у каждого из участников есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн. рублей.

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