Грозный, , 16:25 — REGNUM

В 2019 году в Чечне увеличится число молодых семей, которым будет предоставлена государственная поддержка при покупке жилья. Общее количество таких семей составит 139, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам начальника отдела социальных и жилищных программ министерства строительства и ЖКХ Чечни Бэллы Ибрагимовой, приобрести жилье с помощью государства смогут на 120 семей больше, чем в 2018 году. Чиновница также отметила, что за 12 лет с начала действия программы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории республики социальные выплаты получили более трех тысяч семейных пар.

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Напомним, программа «О мерах по реализации в Чеченской Республике приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» была принята в республике в 2006 году. В рамках программы планировалось улучшить до 2010 года жилищные условия 2200 молодых семей, ставших ее участниками.