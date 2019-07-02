Магас, , 16:06 — REGNUM

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного распределения земельных участков. Фигурантом стал заместитель главы администрации Насыр-Кортского административного округа города Назрань, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено, имея корыстный умысел, чиновник незаконно заверил печатью документы, в которых содержались фиктивные данные о наличии прав собственности на землю. В СКР не уточняется, сколько именно участков оформил таким образом злоумышленник, но оговаривается, что ущерб от его самоуправства оказался значительным.

В настоящее время устанавливаются все причастные к совершению данного преступления лица, а также обстоятельства, при которых оно стало возможным.

Читайте также: Виновных в разбазаривании земель чиновников Ингушетии призовут к ответу

Как сообщало ИА REGNUM, в нояброе 2018 года в Ингушетии был выявлен факт самозахвата земель сельхозназначения. Несколько местных жителей получили незаконным путем 23 гектара земли на территории Альтиевского округа в городе Назрани, принадлежащей государственному предприятию «Ингушагросервис».

Читайте также: В Ингушетии ищут неизвестных, раздавших незаконно 23 гектара сельхозземель