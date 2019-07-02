Москва, , 15:11 — REGNUM

Сегодня, 2 июля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Форум открылся в Казани, сообщается на сайте Кремля.

Глубокие экспертные оценки и заключения учёных, их научные прогнозы имеют большое практическое значение в реализации ключевых положений Стратегии государственной национальной политики России.

Форум на самом высоком уровне позволяет обсуждать насущные профессиональные проблемы, связанные с развитием ключевых направлений современной этнологии и антропологии.

«Конгресс в Казани откроет новые горизонты для дальнейшей работы на благо Родины», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам плодотворных дискуссий.

Как сообщает ИА REGNUM, XIII Конгресс антропологов и этнологов России проходит 2−6 июля 2019 года в Казани. Тема конгресса — «Системы родства, связей и коммуникаций в истории человечества: антропологический аспект».

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